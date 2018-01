Perseguição policial de SP ao RJ termina com apreensão de quase 1t de droga e cinco fuzis

Policiais perseguiram veículo suspeito por cerca de 50 km. Pequenos acidentes ocorreram durante o trajeto, mas ninguém se feriu e criminosos conseguiram fugir do cerco.





Cerca de uma tonelada de drogas, além de cinco fuzis e farta munição foram apreendidos depois de uma perseguição policial cinematográfica. Policiais rodoviários federais perseguiram um veículo suspeito desde o interior paulista até o Sul fluminense. Os criminosos conseguiram fugir depois de abandonarem o carro com o material ilegal.





De acordo com a PRF, no começo da noite desta quinta-feira (11), durante uma operação de combate ao crime na Via Dutra na região de Lavrinhas, em São Paulo, foi dada ordem de parada a um veículo Fiat/Toro de cor preta, com placas de Mendonça/SP. O condutor desobedeceu a ordem dos agentes e seguiu em alta velocidade pela Via Dutra em direção ao Rio.





Foram 48 quilômetros de intensa perseguição policial. Ao longo do trajeto, segundo a PRF, o veículo em fuga provocou pequenos acidentes, colidindo contra veículos de passeio e até mesmo um caminhão que transitavam pela rodovia.





Na altura de Resende, já no estado fluminense, a viatura da PRF teve três pneus furados ao passar sobre detritos que estavam na pista. A PRF não sabe se o dano foi provocado por objetos lançados propositalmente pelos criminosos em fuga.





Com os pneus furados, a viatura não pode mais continuar no encalço dos criminosos. Todavia, logo após abortarem a missão os policiais foram informados que o carro em fuga havia sido abandonado poucos metros à frente. Os agentes seguiram a pé até o veículo abandonado, onde já havia uma equipe da Polícia Militar, que compareceu ao local após receber informações através do rádio da viatura. No veículo foram encontradas a droga e as armas. Os ocupantes haviam fugidos do local a pé.





Segundo a PRF, toda a caçamba e o banco traseiro do veículo estavam ocupados com maconha e armas de grosso calibre. A droga apreendida pesou 923 kg. As cinco armas eram um fuzil HK, calibre 5,56 mm, três fuzis G3, calibre 7,62 mm, e um fuzil FAL, calibre 7,62 mm. Também foram apreendidos 100 cartuchos calibre .380 e outros 50 cartuchos calibre .44.





As drogas, armas e o veículo apreendidos foram levados para a 89ª DP (Resende).





A PRF destacou que nenhum policial ficou ferido e que não havia relato de vítimas entre os envolvidos em acidentes causados pelo veículo em fuga.