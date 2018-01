Espanhola vai elaborar projeto para dar destinação à área do Aeroporto de Sobral

O Governo do Estado já definiu a empresa responsável pela elaboração dos estudos sobre a destinação da área do atual Aeroporto de Sobral, que tem planos para ser desativado. Trata-se da espanhola Idom Consulting, Engineering & Architeture, que possui escritório em São Paulo. O resultado final da licitação foi publicado no último dia 23.





“A área remanescente possui um potencial a ser desenvolvido. O que a empresa irá fazer é diagnosticar quais as atividades que podem ser inseridas, como vão se relacionar com o entorno, desde que respeitem o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Sobral”, detalha Carolina Rocha, coordenadora do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais (Vale do Acaraú e Vale do Jaguaribe) da Secretaria das Cidades. O prazo de execução do plano varia, aproximadamente, de seis a oito meses.





A expectativa é que o terreno do atual equipamento seja utilizado como contrapartida para um futuro negócio com a iniciativa privada, tendo como condicionante assumir as obras do novo aeroporto na região. O instrumento urbanístico que melhor se adequa à área, seja uma parceria público-privada (PPP) ou uma Operação Urbana Consorciada (OUP) ou outros, ainda será definido.





“A Prefeitura poderia, por exemplo, liberar o potencial construtivo da área remanescente mediante a construção do novo aeroporto. Mas isso ainda está sendo estudado”, afirma.





Lúcio Gomes, titular da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), reforça a necessidade do estudo. “Não podemos entregar a área para que seja feita qualquer coisa. Algumas regras precisam ser definidas, desde o percentual de área verde, a quantidade de pavimentos, a área patrimonial. As regras serão estabelecidas após esse trabalho”.





Além do Brasil, a espanhola Idom possui unidades nos Estados Unidos, Costa Rica, Índia, Marrocos, Portugal, Arábia Saudita, entre outros. Atua no mercado de consultoria, energia, telecomunicações, transportes e tratamento de água.





O novo aeroporto ficará localizado em uma área a sete quilômetros do perímetro urbano da cidade de Sobral. A limitação física é um dos fatores para a transferência.





“Ele (atual aeroporto) não tem condições de ser expandido. É limitado por uma lagoa de um lado, enquanto na outra margem tem o rio Acaraú”, detalha o secretário.





Em estudo conduzido em 2016 pelo Governo do Estado, os investimentos previstos para o equipamento incluíam construção de terminal de passageiros de 3,5 mil metros quadrados (m²); pátio de aeronaves de 21,3 mil m², com oito posições; pista de pouso e decolagem de 1.600m x 30m; e seção contra incêndio modelo padrão.





O novo aeroporto, de acordo com a característica, pode operar aeronaves da aviação comercial, como o Airbus A319, com capacidade para cerca de 120 passageiros.









TURISMO









MAIS SOBRE O TERMINAL









PRÉDIOS E COMÉRCIOS





No atual local do Aeroporto de Sobral, a ideia é que se construam prédios, comércios e seja realizado um projeto de arborização da área.









LOCALIZAÇÃO





O equipamento atual está localizado no bairro Derby Clube, considerado um dos mais valorizados do município.





AVIAÇÃO REGIONAL





A partir de maio de 2018, o Aeroporto de Sobral deve receber voos regionais da parceria entre a TWO Taxi Aéreo e a Gol Linhas Aéreas. A aeronave será a Cessna Caravan, com capacidade média de 12 passageiros.





PROJEÇÃO





A projeção para o Aeroporto de Sobral é que, em 2037, a demanda de passageiros atinja 92,7 mil por ano. Em 2017, a quantidade de pessoas que passaram pelo equipamento atingiu 53,6 mil.