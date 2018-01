Eunício promove encontro, e Camilo apresenta demandas da segurança a Temer

"Nós estamos mostrando unidade, união, em defesa do nosso querido Estado do Ceará", disse o governador ao final do encontro.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), promoveu nesta terça-feira (30) encontro com o presidente da República, Michel Temer, e o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), no Palácio do Planalto.





De acordo com o senador, a audiência teve como objetivo principal a união de esforços entre os poderes e instituições para a execução de ações de combate a violência no Ceará. Também participaram da conversa o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Gladyson Pontes, e o presidente da Assembleia do Ceará, Zezinho Albuquerque (PDT).





“Neste momento, o nosso esforço é para unir forças e proteger o cidadão cearense”, disse Eunício ao sair da reunião. Ainda de acordo com o emedebista, a audiência foi positiva já que o presidente Temer concordou com a iniciativa de somar esforços para atender as demandas apresentadas por Camilo.





Fala, governador





“Discutimos a situação do Ceará, os fatos ocorridos recentemente. Solicitamos apoio ao presidente [Temer] em relação a ações urgentes para o Estado e medidas a médio e longo prazo. O presidente foi muito solícito, já autorizou de imediato que uma força-tarefa, com um grupo especializado da Polícia Federal, vá ao Ceará, para exatamente trabalhar a questão da inteligência. E ficou de avaliar todos os outros pontos solicitados na audiência e, o mais rápido possível, dar uma posição para nós “, disse o governador ao final do encontro.





Camilo, além de agradecer o empenho de Eunício Oliveira para agilizar o encontro com o presidente Temer, ressaltou a importância da presença de Zezinho e Gladyson Pontes. “Nós estamos mostrando unidade, união, em defesa do nosso querido Estado do Ceará”.