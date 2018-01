EXCELENTE NOTÍCIA: Funceme prevê maior probabilidade de chuvas acima da média no Ceará em 2018

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou, na manhã desta segunda-feira, 22, o prognóstico para a quadra chuvosa de 2018. A maior probabilidade é que o Ceará tenha chuvas dentro da normalidade para o centro-sul do Estado e acima da média no norte.





A probabilidade prevista pela Funceme é de 40% de chuvas acima da média histórica, 35% na média e 25% abaixo. Os 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) têm hoje 6,8% da capacidade máxima.





"O cenário hoje está melhor que o do ano passado", afirmou presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins. Segundo ele, as chuvas em dezembro do ano passado haviam sido 38% abaixo da média. Na coletiva, o governador do Estado, Camilo Santana, expressou otimismo com cenário previsto. "Era uma preocupação que o Estado tinha até a Funceme definir seu prognóstico. Vamos continuar cada vez mais firmes trabalhando".





Com informações de O Povo

