Facções criminosas PCC, CV e FDN fazem pacto para acabar com GDE no Ceará

Crime afirma que vai conseguir fazer o trabalho que a Secretaria de Segurança não obteve êxito em realizar.



O portal Ceará News 7 soube, com exclusividade, que no fim de semana três facções criminosas, Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN), selaram um pacto para acabar com os Guardiões do Estado (GDE).





Segundo o relato, PCC, CV e FDN não concordam com a atitude violenta da GDE, apontada como a responsável pela chacina no bairro Cajazeiras, na madrugada do último sábado, que vitimou 14 pessoas.





O PCC garantiu que irá conseguir fazer o trabalho que a Secretaria de Segurança não obteve êxito em realizar: dizimar a GDE. Para isso, o Primeiro Comando da Capital abrirá linha de crédito para quem quiser pegar dinheiro para comprar armas e munição no intuito de acabar com o adversário.





Em tempo





O secretário André Costa acha que esse tipo de ação é pontual?





As facções criminosas querem desmoralizar o Governo do Ceará.