URGENTE! FAMÍLIA PROCURA ADOLESCENTE DESAPARECIDA EM GRANJA

A granjense Maria do Livramento de Paula Teles, residente na Rua Rita Maria da Glória, no Bairro Planalto do Sol em Granja, está a procura de sua filha, Renata Rafaela Teles Lima, de 15 anos. Renata fugiu de casa na madrugada dessa sexta, 12, e não foi vista depois disso.





A mãe está desesperada por notícias de sua filha, caso você tenha visto Renata ou tenha alguma pista do seu paradeiro entre em contato pelo numero (88)9 9312-1215