Família suspeita de negligência médica na morte de homem no distrito de Aracatiaçu; ouça o áudio

No domingo, dia 7 de janeiro do corrente ano, o cidadão de nome Cícero Hélio sofreu um grave acidente de trânsito na localidade denominada "Água Doce", sendo socorrido para o posto de saúde do distrito de Aracatiaçu, onde foi medicado e liberado em seguida. Hélio continuou sentindo fortes dores e retornou a unidade de saúde, foi atendido pelo mesmo médico que mandou ele tomar garapa de açúcar. No dia seguinte, Hélio retornou ao posto de saúde e foi atendido por outro médico, que o transferiu às pressas para o hospital Santa Casa de Sobral, onde permaneceu internado até ontem (15), não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.



A família suspeita de negligência médica ocorrida no primeiro atendimento.

