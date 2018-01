Fátima Bernardes publica foto de biquíni dentro de piscina e enlouquece seguidores

Na última sexta-feira, 19 de janeiro, a apresentadora Fátima Bernardes publicou uma foto dentro de uma piscina, de biquíni e toda estilosa. Ela está aproveitando as férias com os filhos em Jericoacoara, no Ceará. Na legenda da foto ela escreveu o seguinte: “Quando o paparazzo é o próprio filho”.

Na imagem, Fátima aparece dentro da água, mas o reflexo foi o suficiente para os fãs e seguidores da famosa elogiarem o seu corpo. Vale lembrar que a apresentadora tem 55 anos e ainda tem o corpo super em forma. Em entrevista recente ela afirmou que cuida bastante da alimentação.

A foto bombou nas redes sociais e já ultrapassa os 200 mil likes. Fátima, que está namorando um rapaz 22 anos mais novo, vem mostrando que está super feliz com o novo relacionamento. O nome do rapaz é Túlio Gadelho, ambos vivem postando fotos juntos e declarações. Os pombinhos não se desgrudam por nada.

Via Noticias Cafe