Feriadão do Ano-Novo no Ceará marcado pela violência com 79 mortos em acidentes e homicídios

O feriadão do Ano-Novo registrou, ao menos, 79 mortes violentas em todo o estado do Ceará. Entre a última sexta-feira (29) e o começo da madrugada desta terça-feira (2), as autoridades contabilizaram em suas estatísticas 64 homicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte; além de 15 óbitos em acidentes de trânsito.





Na Grande Fortaleza, 46 pessoas foram vítimas de assassinato no feriadão. No Interior em geral foram mais 18 homicídios. Os números, no entanto, são ainda parciais e o balanço final somente será concluído oficialmente nesta terça (2).





Em Fortaleza, 26 pessoas foram assassinadas no intervalo dos quatro dias do feriadão nos seguintes bairros e comunidades: Edson Queiroz (duplo), Antônio Bezerra, Passaré, Conjunto Ceará, Siqueira, Praia do Futuro (2), Pici, Mondubim (2), Bonsucesso, Praia de Iracema, Barroso II, Jangurussu, Aeroporto, Demócrito Rocha, Serrinha, Vila Velha 4 (duplo), Dias Macedo (lesão corporal seguida de morte), Jardim Guanabara, Parque Jerusalém, Colônia, Ancuri e Jardim das Oliveiras.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram mais 20 homicídios nos seguintes municípios: Pacajus (3), Aquiraz (3), Horizonte (2), Eusébio (2), Cascavel (2), Maracanaú (2), Maranguape (2), Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Chorozinho e Pindoretama.





Interior





Dezoito pessoas foram assassinadas no Interior do Ceará no feriadão. Na Região Norte, a Polícia fez o registro de 10 homicídios nos seguintes municípios: Guaraciaba do Norte, Ipueiras, General Sampaio, Canindé, Boa Viagem, Santa Quitéria, Ocara, Cruz, Sobral e Jijoca de Jericoacoara..





No Interior Sul, os assassinatos ocorreram em: Iguatu (dois casos), Quixeramobim, Barbalha, Icó e Várzea Alegre, Beberibe e Icapuí.





Acidentes





Quinze pessoas morreram em acidentes no feriadão de Ano-Novo, nos seguintes municípios: Fortaleza (Avenida José Bastos/bairro Demócrito Rocha), Quiterianópolis (Ponte do Rio do Peixe), Tamboril (Lagoa da Areia), Parambu (CE-277, localidade Jitirana), Acopiara (Sítio Catolé), Nova Olinda (Serra do Araripe), Aurora (Distrito de Ingazeiras), Carnaubal (Sede), Pedra Branca (Distrito Mineirolândia), Parambu (Ladeira do Serrote/Serra das Moças), Crato (dois casos), Missão Velha, Beberibe e Granjeiro.





Balanço dos Homicídios no feriadão do Ano-Novo:





Fortaleza/Capital (26)





Região Metropolitana de Fortaleza/RMF (20)





Interior Norte (7)





Interior Sul (9)





TOTAL DE HOMICÍDIOS = 63









Balanço dos acidentes com mortes no feriadão de Ano-Novo:





Fortaleza/Capital (1)





Região Metropolitana de Fortaleza/RMF –





Interior Norte (6)





Interior Sul (8)





TOTAL DE MORTOS EM ACIDENTES = 15