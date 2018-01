Filha de Tiririca, Florentina revela vergonha do nome

Aos 20 anos, Florentina de Jesus, filha de Tiririca, revelou ter sofrido muito com seu nome - e também título da música de maior sucesso de seu pai - na época em que estava na escola.





"Eu tinha vergonha do meu nome", contou ao jornal "Extra".





Contudo, depois de virar humorista também, a moça faz até graça com o nome e viaja com shows de stand up comedy pelo Brasil com o marido, o palhaço Cleiton Ceará.





Para quem não sabe, o famoso hit de Tiririca foi feito na década de 1990. Na ocasião, o comediante prometeu que, caso conseguisse atingir o sucesso com a canção, batizaria uma eventual futura herdeira de Florentina de Jesus.