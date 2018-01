VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Fórum de Jaguaretama é o terceiro invadido somente neste ano no Ceará

Grupos criminosos continuam desafiando a Justiça e as forças policiais do Ceará. Na madrugada deste domingo (28) mais uma unidade do Poder Judiciário foi invadida, dessa vez o Fórum da Comarca de Jaguaretama, no Vale do Jaguaribe.





Durante a ação criminosa, os invasores renderam o vigilante, destruiram parte do imóvel e ainda deixaram paredes pichadas.





Esse foi o terceiro fórum invadido somente neste mês de janeiro. No dia 8 os bandidos conseguiram levar armas e entorpecentes da unidade de Tianguá. E no último dia 18, o alvo foi o Fórum de Maranguape.

(Cearanews7)