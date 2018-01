Funceme registra chuva em 21 municípios cearenses

Maior precipitação ocorreu no município de Ibiapina, com 90.6 mm.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em 21 municípios entre 7h do último sábado (6) e 7h deste domingo (7).





A maior chuva, conforme os registros dos postos de medição, ocorreu em Ibiapina (90.6mm). O município do Crato teve a segunda maior precipitação (50mm). Na sequência, Iguatu foi banhada com 41 mm de chuva. Juazeiro do Norte teve a quarta maior chuva do fim de semana, com 40 mm.





Entre as dez maiores precipitações estão Maranguape (28.2mm), Pires Ferreira (22,8mm)e Cedro (15mm).





A previsão para este domingo é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço do Baturité e com chuva no Centro-Sul ao longo do dia.





Para a segunda-feira (8), a Funceme indica, ao longo do dia, nebulosidade variável com possibilidade de chuva no litoral, Maciço do Baturité e com chuva no noroeste e no sul do Estado.