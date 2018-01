Garota de 14 anos foi a primeira vítima de homicídio na cidade de Pacajus em 2018

Foi a quarta jovem morta em uma semana naquela cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Polícia acredita que os crimes tenham ligação, mas não tem pistas que possam identificar os criminosos.





A cidade de Pacajus, situada na Região Metropolitana de Fortaleza (49Km da Capital), registrou na noite desta quinta-feira (4), o primeiro assassinato do ano de 2018. Uma adolescente de apenas 14 anos foi morta a tiros de pistola. O crime está envolvo em mistério e dá sequência a uma matança de garotas naquele Município nas últimas duas semanas. Foi a quarta vítima da violência.





O corpo de Carolina Helen da Costa Santiago, 14, acabou sendo encontrado por populares no bairro Buriti. A família logo foi informada do crime e a mãe da garota esteve no local, fez o reconhecimento, e disse que a filha andava sempre em más companhias, “com gente que não presta”, disse ela diante do corpo da adolescente crivado de balas nas costas e tórax, além de um tiro na cabeça. Para a Polícia, não há dúvidas de que se tratou de uma execução sumária.





Policiais civis e militares e uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), procedente de Fortaleza, estiveram no local do crime realizando os primeiros levantamentos acerca do fato em busca de levantar pistas sobre os assassinos.





Três garotas foram assassinadas em Pacajus entre os dias 30 e 31 de dezembro último. A Polícia acredita que os homicídios tenham ligação. No dia 30, a primeira vítima foi encontrada na localidade Dom Bosco. Uma jovem, identificada somente por Carla, foi encontrada morta, a tiros. Horas depois, foi z vez de outra jovem, identificada por Mayara, ser assassinada no bairro Pedra Branca.





No dia seguinte (31), outra garota, uma adolescente, não identificada, foi também assassinada no bairro Pedra Branca.





Carolina Helen foi morta coim vários tiros no bairro Buriti