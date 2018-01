Governo do Ceará autoriza construção do Parque José Euclides

O governador Camilo Santana enfatizou que a construção do parque visa levar mais oportunidade de diversão aos moradores.

A ordem de serviço autorizando a construção foi assinada pelo governador Camilo Santana. De responsabilidade do Governo do Ceará, a obra ficará a cargo da Secretaria das Cidades (SCidades) e receberá um investimento de R$ 3.647.721,07. A previsão é que o equipamento seja entregue à população no prazo de 12 meses.





O governador Camilo Santana enfatizou que a construção do parque visa levar mais oportunidade de diversão aos moradores. “Nós viemos dar a ordem de serviço de uma obra que faz parte de um conjunto de ações. Ninguém pode viver sem qualidade vida no seu bairro. A nossa meta é urbanizar toda a área da lagoa (José Euclides). Deixar um espaço bonito, com calçadão, pista de skate, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, para que as famílias possam se reunir. Esse é o grande objetivo”, afirmou.





Serão realizados serviços de dragagem e drenagem da área de intervenção da lagoa José Euclides, construção de muros, de equipamentos urbanísticos, instalações hidráulicas e elétricas, pavimentações de vias públicas, terraplenagem na área da lagoa, entre outras benfeitorias.





Ceará Pacífico





O espaço faz parte das ações programadas pelo Pacto por um Ceará Pacífico, que teve seu território instalado no município no último mês de dezembro, nos bairros Vila União, Terrenos Novos e Nova Caiçara, sendo o primeiro no Interior. O pacote de investimentos engloba intervenções na segurança, ações sociais e estruturais, e são realizadas em parceria pelo Governo do Ceará e a Prefeitura de Sobral.



