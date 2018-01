Governo Federal anuncia R$ 406 milhões para escolas em tempo integral; Ceará é destaque

De acordo com o Ministério da Educação, a liberação vai ampliar de 516 para 967 o número de escolas financiadas em todo o país. Só no Estado serão 40 novas unidades a serem inauguradas ainda em 2018.

O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciaram nesta quarta-feira (17) a liberação de R$ 406 milhões para o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. O recurso será destinado às 27 unidades da federação ao longo de 2018. O Estado do Ceará será o que mais receberá novas unidades contempladas com o sistema e, de acordo com o governo estadual, pelo segundo ano seguido, esteve à frente em números de implantação do programa. Com investimento em torno de R$ 40 milhões, por meio do Ministério da Educação, o Governo do Ceará criará mais 40 novas escolas regulares em tempo integral ao longo de 2018.





De acordo com o governador Camilo Santana, que discursou em nome dos gestores das 27 unidades da Federação, o programa iniciou na rede estadual em 2016, com 26 escolas funcionando como projeto-piloto. No ano seguinte, mais 45 novas unidades foram implantadas, totalizando 71 escolas com jornada prolongada. Com mais 40 unidades a serem abertas em 2018, somadas às 117 Escolas Profissionalizantes de tempo integral hoje em funcionamento no Estado, o Ceará chegará à 228 escolas de tempo integral.









967 escolas integrais em todo o Brasil





Do total liberado, cerca de R$ 173 milhões serão destinados para investimentos e R$ 233 milhões para custeio. De acordo com o Ministério da Educação, a liberação vai ampliar de 516 para 967 o número de escolas financiadas, o que representa um aumento de 87% de escolas atendidas em todo o país. Com a liberação de recursos de hoje, os valores totais destinados ao programa vão superar os R$ 700 milhões.