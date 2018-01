GRANJA-CE: CAMINHÃO CARREGADO COM GARRAFÕES DE ÁGUA TOMBA NA CE-085

Um caminhão modelo Mercedes Benz / 710 de Placa JGG 9435 de Camocim, tombou na CE-085, entre Camocim e Granja durante a tarde de sexta-feira, 06. O caminhão ia com um carregamento de garrafões de 20 litros de água mineral quando veio a tombar nas proximidades da Escola Agrícola, em Granja. O condutor do veículo foi identificado como Felisberto de Sousa Araújo, 27 anos, residente em Camocim na Rua Travessa Perimetral, o qual falou para os pm’s que trafegava em velocidade normal quando perdeu o controle do caminhão e tombou. O condutor saiu ileso do acidente e houve somente danos materiais.

Fonte: CAMOCIM POLÍCIA 24 H