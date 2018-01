GRANJA-CE: IDOSO ESCAPA DE ASSALTO MAIS É ATINGIDO COM DISPARO DE ESPINGARDA

De acordo com informações nos repassadas pela PM de Granja, um idoso de 67 anos foi vítima de tentativa de assalto seguida de lesão corporal durante o início da tarde de domingo, 31.





O idoso Raimundo Marques de Andrade trafegava em sua moto pela localidade de Riacho Mascarado, zona rural de Granja, quando de repente surgiu de dentro do matagal quatro elementos encapuzados, sendo que pelo menos dois deles estavam armados com espingardas tipo garrucha. Os elementos gritaram ordenando que a vítima parasse e entregasse a moto. Nesse momento o idoso acelerou a moto e desobedeceu a ordem dos bandidos, sendo atingido por um disparo na altura do braço esquerdo. Mesmo lesionado a vítima conseguiu fugir e foi direto para a UPA 24h, local onde foi atendido e recebeu alta em seguida sem maiores gravidades. Apesar das diligências efetuadas pelas equipes policiais os elementos não foram localizados.





Camocim Polícia 24h