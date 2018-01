Guaraciaba (CE): Polícia Civil prende homem suspeito de roubos na região

A Polícia Civil de Guaraciaba do Norte composta pelo Delegado Fábio Pessoa, Escrivão Farias Filho, Inspetores Geovan Castro e Ewerton Aguiar, cumpriram mandado de prisão de FRANCISCO DHONATAN BARBOSA DE ARAUJO, 25 anos, vulgo "loro", na cidade de Guaraciaba do Norte-CE apontado como autor de vários assaltos na cidade de Croatá-CE e suspeitas que também agia em Guaraciaba do Norte-CE, atuando sozinho numa motocicleta e utilizando uma arma de fogo.





A Delegacia municipal de Guaraciaba de Norte-CE vem fazendo investigações no sentido de prender assaltantes contumazes na região e pede a população que em reconhecendo-o como autor de algum crime compareça a delegacia de policia.





As características do indiciado são as seguintes: alto, magro, branco, olhos claros.





As investigações deram início após o assalto a um mercantil no centro de Croatá e outro numa farmácia na Betânia, fatos ocorridos no dia 20 de novembro de 2017.





Os inspetores fizeram coletas de gravações/imagens após os fatos criminosos e recolheram na casa do investigado o capacete utilizado nos roubos, o que motivou o pedido de prisão.





Fonte: Cyro Leopoldo