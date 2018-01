GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Guarnição da Ronda 03 da Guarda Municipal de Sobral (GCMS), comandada pelo Inspetor João Carlos, Subinspetor Célio e Guardas França e Ednaldo, no final da tarde desta sexta-feira (15), realizou trabalho de utilidade pública e apoio ao cidadão na área de atuação.





A composição estava em deslocamento pela Rua Arlindo Vieira de Almeida, Junco/Sobral, quando perceberam que a dona do celular que estava em movimento deixou cair o aparelho, os mesmos retornaram para recuperar celular e localizaram a dona para entregar o aparelho.





Segunda a proprietária Alana Gomes, “Fico surpresa pelo serviço realizado pela Guarda Municipal, até achei que tivesse cometido infração de trânsito quando foi abordada. No entanto, recebo essa atenção especial e a devolução do meu aparelho”. Externou.





Além do trabalho ostensivo e preventivo nas ruas e bairros de Sobral, zelando pelos patrimônios públicos e organização do trânsito do município, a Guarda Municipal de Sobral, realiza trabalho de segurança pública com proximidade e comunitária para aos cidadãos sobralenses.