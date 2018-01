Homem é preso por porte ilegal de arma e acusado de roubos em Santana do Acaraú

A Polícia Militar prendeu na manhã deste domingo (21), na sede do Distrito de Parapuí, zona rural de Santana do Acaraú, João Batista da Silva, 20 anos, ele é acusado de vários assaltos na CE 178 entre Santana e Morrinhos, inclusive havia um mandado de Prisão em aberto.





Segundo a PM eles receberam uma denuncia anônima via 190, informando que um assaltante e foragido da justiça, estaria supostamente escondido na residência de sua namorada no distrito de Parapuí, ao verificar a informação no endereço mencionado, foi constatada a veracidade da informação, onde após a autorização da sogra do acusado, os policiais, Sargento Edilano e Soldados Hatimones e Jackson entraram na residência e foi dado voz de prisão ao acusado.





No local foi encontrado uma arma de fogo artesanal, uma motocicleta CG Titan placa HWW6419, cor vermelha, tomada de assalto há duas semanas atrás, no município de Morrinhos. O acusado foi apresentado a Delegacia Regional de Sobral. IP n°553-0256/2018 (Art 12 da lei 10.826).