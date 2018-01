HOMEM FOI PRESO LOGO APÓS ASSALTO NO DISTRITO DE JAIBARAS

Na manhã de ontem (17/01), dois homens efetuaram vários assaltos no Distrito de Jaibaras, na cidade de Sobral, na fuga, um dos elementos roubou uma motocicleta e foi baleado por um transeunte.





Várias equipes policiais foram mobilizadas para realizar o cerco aos suspeitos do assalto, já nas proximidades da localidade de Malhadinha/Bonfim, a Equipe RAIO 02 e VTR Raio 011, realizaram abordagem a um automóvel Gol que estaria socorrendo um dos assaltantes, logo os policiais militares realizaram diligências em uma fazenda naquela localidade, onde os indivíduos iriam se homiziar, e lá foram encontradas duas motocicletas, sendo uma com queixa de roubo e a outra que acabara de ser tomada de assalto no Jaibaras.

O suspeito baleado foi identificado como Benedito Muniz Rodrigues Neto (19 anos), que se encontra com escolta policial no Hospital Santa Casa de Sobral, o condutor do veículo que dava fuga ao assaltante, foi identificado como Daniel Batista Ferreira (37 anos), e a identificação do terceiro acusado foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190