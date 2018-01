Homem que gravou vídeo atirando em via pública ainda não foi julgado 4 anos depois; vídeo

O caso aconteceu no mês de janeiro de 2014. No vídeo, Ronald David Teixeira de Lima aparece com uma arma na mão e realiza um disparo em via pública.





O julgamento do homem que gravou vídeo atirando em via pública de Fortaleza foi adiado para o dia 29 de outubro às 15h. A nova data corresponde a mais de quatro anos do ocorrido.





Anteriormente, a audiência estava marcada para o dia 21 de julho de 2016. Entretanto, segundo o Tribunal de Justiça do Ceará, a audiência não aconteceu por falta de comparecimento das testemunhas de defesa.





O caso aconteceu no mês de janeiro de 2014, quando Ronald David Teixeira de Lima aparece com uma arma na mão e sem cinto de segurança. Ao ser veiculado nas redes sociais, o vídeo de 25 segundos atingiu grande repercussão.





No momento, o rapaz afirma que está “doido” e que “vai meter bala” em alguém. “Tô doido. Vou meter bala agora não sei quem. Bora simbora, menino. Papoca, menino”, diz Ronald David. O disparo aconteceu em rua residencial.





O rapaz foi preso e encaminhado à Divisão de Homicídios após quatro dias da publicação do vídeo. Segundo a polícia, Ronald deveria responder por porte ilegal de armas, apologia ao crime, embriaguez ao volante e disparo em via pública. Duas semanas detido, o rapaz conseguiu um alvará de soltura e foi liberado da delegacia.





Conforme o TJ/CE, o processo do rapaz ingressou no dia 17 de maio de 2014 na 1ª Vara Criminal, mas o julgamento foi marcado apenas para 21 de julho de 2016, às 13h30, no Fórum Clóvis Beviláqua.





Com informações do portal Tribuna do CearáVídeo YouTube