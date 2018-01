Homem volta para casa, encontra namorada com amante e faz selfie

O rapaz postou as fotos no próprio Facebook.

Duston Holloway, 23 anos, morador de Emory, Texas, Estados Unidos, teve uma das melhores reações ao ver a namorada dormindo com outro homem na cama do casal. Em vez de querer matá-los, como ocorre frequentemente, ou assustá-los, Duston preferiu fazer uma série de fotos, incluindo uma selfie, e rir de toda a situação.

O rapaz postou as fotos no próprio Facebook e escreveu: “Quando você volta para casa e encontra outro homem na sua cama com quem você ama! Bons homens merecem boas mulheres”. Logo em seguida, colocou um emoji com o símbolo de paz e amor.

Ainda de acordo com Duston, ele até chegou a mexer com a namorada para ver se ela acordava. “Ela estava muito bêbada e drogada. Eu ia perguntar se tinha que dormir no quarto de hóspedes e que tipo de café da manhã ele gostava”, brincou.

Ainda não há informações se a namorada, ou melhor, a ex, viu as fotos e qual foi a reação. Via Metrópoles