HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE FORQUILHA

O assassinato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4), por volta das 4h, nas proximidades de um mercantil na rua Acelino Monção, bairro Edmundo Rodrigues.





Segundo informações preliminares, a vitima identificada por Fábio de Sousa Mendes, conhecido por “Junior segurança” foi atingida por disparos de arma de fogo por indivíduo até o momento não identificado.

A vitima estava trabalhado na cidade, quando aconteceu o fato. A polícia foi acionada, esteve no local do crime, isolando a área até a chegada da Pericia Forense. A polícia esta realizando diligências no intuito de identifica e prender o acusado ou os acusados. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Sobral.





Ressalta-se que esse foi o primeiro homicídio doloso do ano de 2018.





Com informações do portal Forquilha Portal de Notícias