HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NOS TERRENOS NOVOS - PRIMEIRO CRIME DE MORTE DE 2018 EM SOBRAL; VÍDEO

O homicídio aconteceu na tarde desta terça-feira (2), por volta das 13h40, no bairro Terrenos Novos, nas proximidades do antigo clube do vaqueiro.





A vítima foi identificada por Valnei Rodrigues de Melo, 27 anos, natural de Sobral, morava da Rua do Açude. Os acusados estavam em um motocicleta e efetuaram vários tiros na cabeça da vítima, que morreu em frente uma oficina de motocicletas.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram nos local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.



Uma equipe da Perícia Forense realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.



A Polícia Civil irá investigar o crime através de um inquérito policial.

Fonte: Sobral 24 horas

Fotos: Jorge Alves / R. Soares