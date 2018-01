ICMbio tem 15 dias para julgar Cid por crime ambiental na Serra da Meruoca

Ex-governador teve obra luxuosa embargada e multada em R$ 6 milhões, devido ao desmatamento de 15 mil m² em área de preservação permanente.





O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), responsável pela Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Meruoca, julgará em breve o ex-governador Cid Gomes (PDT) pelo desmatamento de 15 mil m² no loca.





Em junho, uma ação do ICMbio, com apoio do Ibama, embargou a construção de um condomínio de luxo, de Cid Gomes, que estava sendo constrído em topo de serra na Meruoca. O local ainda configura Área de Preservação Permanente (APP).





Na época, Cid foi multado em R$ 6 milhões pela obra sem qualquer tipo de alvará do órgão responsável. Segundo o ICMbio, o caso será julgado ainda em janeiro.





Via Cearanews7

Foto Wellington Macedo