INDIVÍDUO QUE FUGIU DO IML ALGEMADO É RECAPTURADO PELO POLICIAIS DA UNISEG NO NOVA CAIÇARA

O indivíduo de nome Antônio Carlos Napoleão Rodrigues, que havia fugido do IML na última sexta-feira, quando o mesmo aguardava para fazer o exame de corpo de delito para em seguida ser encaminhado para o presídio, foi é recapturado por policiais militares da unisseg na madrugada desta terça- feira, dia 09, no residencial Nova Caiçara, juntamente com o mesmo estava outro indivíduo de alcunha "CARLITÃO", em posse de uma moto roubada e vários outros objetos produtos de roubo.





Os mesmos foram entregues a autoridade policial de plantão para os procedimentos cabíveis.