INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Leia a denúncia do internauta na íntegra:

Quero fazer uma solicitação as autoridades responsáveis pela fiscalização de veículos, sei que existe uma lei que proibe motos ou qualquer veículo, ao condutor fazer alteração no cano de escapamento de gases, e aqui existe uma grade quantidade de motos que estão irregular ,não aguento mais, na minha rua ,Rua Silvana é 24 horas essa perturbação, quando vamos dormir nos assustamos ,munha bebe também, nem consegue dormir direito com tanta moto rasgando a rua, gostaria que as autoridades tomasse providência."