INTERNAUTA ENVIA NOTA DE AGRADECIMENTO A POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL

"Gostaria de agradecer aos bravos guerreiros policiais militares do bairro terrenos novos precisamente próximo ao Detran por uma apreensão de um indivíduo em flagrante com arma branca, pois desde manhã o mesmo amedrontava a população na tal rua, pela manhã fizeram um baque porém não conseguiram efetuar a prisão por falta de provas e agora pela noite Graças a Deus, conseguiram pegar em flagrante, agora a população e os vigilantes do Detran ficará mais despreocupados em relação a grande onda de roubo as casas e a depenacao de veículos que estava acontecendo.









Parabéns policiais, a população agradece imensamente a grande atitude!"