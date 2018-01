INTERNAUTA ENVIA NOTA DE AGRADECIMENTO AO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

"Olá, meu filho se chama Rodolfo Hyago, e nasceu pré-maturo no dia 06 de Janeiro. Passou 24 dias internado e ganhou alta hoje, totalmente recuperado. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus que possibilitou que tudo ocorresse bem. E também aos profissionais da maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que cuidaram do meu bebê com carinho e dedicação, sendo verdadeiros anjos da guarda pra ele. Hoje estamos em casa e felizes graças a todos os envolvidos na recuperação do nosso filho. Somos e seremos sempre gratos à toda equipe da maternidade, UTI neonatal, berçário e enfermaria. Que Deus ilumine e abençoe a todos. Forte abraço!"