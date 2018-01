INTERNET DE QUALIDADE É NA SOBRALNET

A Sobralnet existe desde 1996, sendo pioneira no acesso as redes telecomunicações no interior do estado do Ceará. Iniciamos como um provedor de acesso a Internet por meio de linhas telefônicas (acesso discado) e hoje trabalhamos com o que há de mais moderno no mundo no acesso à Internet: FIBRA ÓPTICA. Atendemos com o serviço de FTTH em toda a zona urbana da cidade de Sobral-Ce.













Missão





Nossa missão é interligar as pessoas com uso da tecnologia.













Visão





Tornar-se referência de qualidade no serviço e atendimento na área de Telecomunicações. Focando sempre no bem estar do cliente. Atendendo da melhor forma possível suas necessidades tecnológicas.













Valores e Crenças Essenciais





- Tratar os outros como queremos ser tratados;

- Confiança;

- Honestidade, simplicidade e fazer algo que você acredita ter um valor real;

- Paixão;

- Trabalhar para fazer diferença no mundo;

- Criatividade e Comprometimento;

- Ética;

- Contribuição e Desenvolvimento das Pessoas.





Contato: (88) 3613.3065