Ipu (CE): Homem é encontrado sem vida na Praça Esportiva do Bairro Breguedoff

O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado na manhã deste sábado (06/01) na Praça Esportiva José Ferreira de Andrade (Zé Pato) do Bairro Breguedoff, em Ipu (CE).





Segundo a Polícia, populares encontraram o corpo nas primeiras horas da manhã de hoje, caído de bruços ao lado de uma bicicleta, a principal hipótese é que o homem tenha sido vítima de um objeto perfurante na região do pescoço.





A vítima trabalha como podador de árvores e foi identificada com sendo Antônio Carlos da Silva Sousa, residente nas Populares do bairro Pereiros. A Guarda Municipal apreendeu um suspeito que estaria em um Topic a caminho de Guaraciaba do Norte (CE).





O caso será investigado pela Polícia Civil e o caso já é registrado como o possível primeiro assassinado do ano.





Fonte: Ipu Notícias