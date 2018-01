Ivo veta projeto contra ideologia de gênero e igrejas preparam ato contra medida

"Essa atitude de Ivo é contra a família, contra a sociedade, contra a população como um todo", afirmou o vereador Adauto Arruda, autor do projeto.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), vetou, nesta sexta-feira (26), o projeto do vereador Adauto Arruda (MDB) que “proibia o ensino de ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas do município”, nas palavras do parlamentar.





“É um absurdo. O bispo já autorizou que os padres falem sobre o tema nas Igrejas, para a gente derrubar esse veto. Também soube que o pessoal das igrejas evangélicas também vai fazer isso. Essa atitude de Ivo é contra a família, contra a sociedade, contra a população como um todo”, disse o vereador.





Ainda segundo Adauto, “as Igrejas Católicas e as evangélicas estão preparando um grande evento contra o veto. Ele vai voltar para a Câmara. Com o apoio popular, acredito que vamos emplacá-lo, com ou sem a vontade de Ivo”.





Com o veto, o projeto foi devolvido à Câmara Municipal de Sobral para ser novamente analisado.





Fonte: Cearanews7