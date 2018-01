JORDÃO - INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE

Internauta da do distrito de Jordão, em Sobral, denuncia a falta de água na comunidade.

Confira a denúncia na íntegra:

"Ola. Sou morador do sitio sao Francisco. Jordao e queria reclamar a. Falta de agua na referida localidade. Ja. Que. O.prefeito determinou so duas carradas de. Água. Por. Dia. So que uma localidade tao grande duas carrada nao da. Pra suplir a necessidade nem da metade do povo









Uma indignacao de. Um. Cidadao que paga seus impostos.





Olha ai situacao. Tudo seco. Uma localidade esquecida





Eu so nao entendo o carro. Pipa sobe mais quando agente vai saber cade a agua nao tem. Kd a agua entao. O carro pipa Tá sobindo vazio e a agua está indo pra. Onde? ?? Kd os vereadores. Que nao fazem nada. Pra ajudar o povo









Kd o rogerio arruda. Farça. De vereador. Porque ajudar o povo q é bom nada."