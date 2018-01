Jovem apontado como chefe de facção criminosa no Ceará é morto na Praia do Futuro

A Polícia investiga o assassinato de um homem apontado como chefe de uma facção criminosa da região Norte do país que se instalou em Fortaleza e que vem disputando território com outras quadrilhas o amazonense Petros William Brandão Freire, 21 anos, foi executado com cerca de 40 tiros de pistola no momento em que saía de uma barraca de praia, na Praia do Futuro. Mesmo acompanhado de seguranças particulares, ele não teve chance de defesa.





O crime ocorreu quando acabava uma festa na barraca. Petros se divertia no fim de semana e já havia passado por outros locais de diversão desde a tarde de sábado, quando esteve numa festa de Pré-Carnaval com música sertaneja na Avenida Washington Soares. O evento terminou por volta de 22 horas e de lá ele saiu em seu Corolla branco, sob a escolta de homens armados, indo parar já à noite, na Praia do Futuro.





Executado





Era por volta de 5h45 quando Petros foi executado antes de chegar ao seu carro. Os criminosos dispararam vários tiros e fugiram do local em um Ônix branco. Na fuga, trocaram tiros com patrulhas do Batalhão de Policiamento Turístico na Avenida Zezé Diogo, nas proximidades da entrada para o bairro Serviluz. Na ocasião, um dos atiradores teria ficado ferido, mas mesmo assim o grupo escapou do cerco policial e não foi mais encontrado.





O corpo do chefe da facção ficou estendido no calçadão da Praia do Futuro até a chegada de equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Os peritos comprovaram que a maioria dos tiros disparados pelos assassinos foi direcionada à cabeça da vítima.





Família do Norte





Conforme os primeiros levantamentos feitos pelas autoridades, Petros William Brandão Freire havia se instalado em Fortaleza para comandar uma das ramificações da facção Família do Norte (FDN), que disputa território com outras três: Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Guardiões do estado (GDE).





Era suspeito também de comandar o tráfico de drogas em bairros da zona nobre de Fortaleza, entre eles, bairro de Fátima e Dionísio Torres. Era sempre visto em baladas em casas de shows da cidade. Gostava de ostentação. Além de carros de luxo importados, ele estava sempre acompanhado de supostos seguranças que, na verdade, seriam membros da sua facção. Postava fotos em viagens e passeios em barcos e das festas que participava sempre com jovens e muita bebida. O corpo do suspeito foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal da Capital (Comel).





Fernando Ribeiro