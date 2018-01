Jovem é assassinado com quatro tiros em Santana do Acaraú

Mais um jovem foi assassinado em Santana do Acaraú, José Jaison de Paula (Neguinho da Mocinha), 22 anos, foi alvejado com quatro tiros, sendo dois no peito, um na clavícula e outro no braço. O crime aconteceu por volta das 22h deste domingo (31) na Rua Francisco Caetano Silva, em frente ao Bar do Antônio Mulungú no Bairro Veneza na cidade de Santana do Acaraú.





O rapaz morreu no local e o corpo foi recolhido pela Polícia Forense e encaminhado ao IML de Sobral, segundo declaração de moradores locais, Neguinho havia saído há quatro meses da prisão. Fonte: Tribuna dos Vales