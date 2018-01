Juiz de Coreaú tem a maior produção do Estado do Ceará na semana de julgamentos, realizada entre os dias 11 e 19 de dezembro de 2017.

As unidades judiciárias fizeram esforço concentrado durante a Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais do Judiciário cearense, que aconteceu entre os dias 11 a 19 de dezembro de 2017, objetivando promover maior celeridade aos julgamentos, cumprir metas e melhorar as estatísticas processuais.