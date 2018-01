Juiz do DF determina apreensão do passaporte de Lula e proíbe ex-presidente de deixar o país

Decisão foi tomada por Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal, no processo que apura suposto tráfico de influência de Lula na compra de caças suecos. G1 busca contato com ex-presidente.





O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, determinou nesta quinta-feira (25) a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o proibindo de deixar o país.





A decisão judicial está sob sigilo, mas a Polícia Federal confirmou no início da noite que já recebeu a ordem de apreensão.





O ex-presidente tinha uma viagem marcada nesta sexta (26) para a Etiópia, na África, onde participaria de um evento com líderes mundiais para discutir a erradicação da fome no continente africano.





A determinação não tem relação direta com a condenação de Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e foi tomada no âmbito do processo que apura suposto tráfica de influência de Lula na compra, pela Força Aérea Brasilia (FAB), de caças suecos.





O G1 buscava contato com a assessoria do ex-presidente até a última atualização desta reportagem.





Em dezembro de 2016, Lula se tornou réu no processo. De acordo com o Ministério Público, os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015, quando Lula, como ex-presidente, teria participado de um esquema para beneficiar empresas junto ao governo Dilma Rousseff.





A defesa de Lula diz que o ex-presidente jamais praticou qualquer ato ilícito e que é alvo de perseguição política.