Justiça condena homem que roubou e estuprou turista alemã em Jericoacoara 10 anos

Crime ocorreu em dezembro de 2015, na Duna Pôr do Sol. O bandido estuprou a vítima sob ameaça de morte e levou câmera, celular e R$ 400.

O juiz Silmar Lima Carvalho, da Comarca de Jericoacoara, condenou Francisco Fagner Fernandes de Sousa a dez anos de prisão pelo roubo e estupro de uma turista alemã, em 2015. O magistrado destacou na sentença que “restou claro que o ato foi praticado mediante grave ameaça”.





Segundo os autos, os crimes ocorreram no dia 26 de dezembro de 2015, na Duna Pôr do Sol. Na época, o réu subtraiu da vítima celular, câmera fotográfica e R$ 400,00 em dinheiro. Ainda durante a ação, o acusado exigiu que a turista mantivesse relação sexual com ele sob ameaça de morte.





Ao julgar o caso, no último dia 9, o magistrado sentenciou Francisco Fagner a quatro anos de prisão, pelo roubo, e a seis anos pelo estupro. Além disso, foi negado ao réu o direito de apelar em liberdade, para a garantia da ordem pública.





“Isso porque foram duas condenações de alta gravidade, além de responder a inúmeros outros processos, revelando alta periculosidade, sendo razoável e até previsível imaginar que se posto em liberdade voltar a delinquir”, destacou o juiz na decisão.





Fonte: Cearanews7