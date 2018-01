LAMENTÁVEL: ADOLESCENTE DE 17 ANOS É APREENDIDO 14 VEZES EM SEIS ANOS

Ele foi autuado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) em ato infracional por tráfico de drogas e uso de entorpecentes

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela 14º vez durante abordagem da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que desarticulou um ponto de tráfico de drogas no bairro Farias Brito, em Fortaleza, nesse domingo, 21. Outro jovem e mais dois suspeitos foram capturados na ação. Segundo a PM, o grupo portava um revólver calibre 38 e 115 pedras de crak, três cartuchos, três papelotes de cocaínam, 25 trouxinhas de maconha, balança de precisão, um celular e dinheiro no valor de R$ 313.





O adocelescente já tem passagem pela Polícia por cinco roubos - sendo dois de veículos -, duas receptações, duas por tráfico de drogas, três por danos e uma tentativa de roubo, totalizando 13 apreensões em seis anos.





O primeiro ato infracional do jovem foi cometido quando ele ainda tinha 11 anos, em junho de 2012, seguido de agosto e dezembro do mesmo ano. Depois, em 2014, nos meses de março, outubro e novembro. Em 2015, ele voltou a ser apreendido em maio. Já em 2016, as apreensões ocorreram nos meses de agosto e dezembro. Só em 2017, ele esteve apreendido duas vezes no mês de fevereiro e uma vez em maio.









Ação





Uma casa usada para o tráfico foi descoberta pela Polícia após perseguição de um suspeito no entorno da rua Princesa Isabel. No local, foram presos em flagrantes Eliane Rodrigues de Souza, de 33 anos, e o companheiro Joilson Ferreira Viana, de 30, anos. Ambos sem antecedentes criminais.





Além do jovem de 17 anos, um adolescente de 16 foi apreendido. Ele também não tem antecedentes criminais. Eliane e Joilson foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O inquérito policial foi registrado no 3º Distrito Policial (DP). Os adolescentes foram autuados na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) em ato infracional por tráfico de drogas e uso de entorpecentes.





Fonte: O Povo