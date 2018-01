LAMENTÁVEL: Prefeitura de Morrinhos fecha escola e preocupa a população

Prefeito de Morrinhos, Carlos Bruno (PSDB) em atitude autoritária sem consultar a população, nem o Conselho Municipal de Educação resolve fechar a única escola pública de Educação Infantil do Centro da cidade de Morrinhos.





A população preocupada com a atitude do prefeito entra em contato com a impressa local, rádio liberdade FM 87,9 – Programa É de Lascar para denunciar o fato. O radialista Ilton Santos tornou público o fato em seu programa de hoje (05/01) e tentou ao vivo contato telefônico com o senhor prefeito Carlos Bruno (PSDB), mas em todas as tentativas seu celular estava na caixa postal.





A escola em questão é a EMEI Profa. Maria Guiomar Gomes de Carvalho foi recentemente reformada e está em boas condições de funcionamento. Segundo o Censo 2016 teve matriculado 33 alunos na creche e 71 na pré escolar e 19 funcionários.





Os vereadores Márcio Maranhão e Profa. Luiza entraram em contato com o radialista ao vivo se comprometendo a fiscalizar o caso.





Esta não é primeira vez que o atual gestor fecha escolas municipais autoritariamente. Em 2017, no seu primeiro ano de mandato o mesmo fechou 4 escolas nas localidades de Caninana, Intans, Prensa e Peba I.





Por Ilton Santos – Colaborador do Jornal dos Municípios