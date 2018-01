LIQUIGÁS SOBRAL - PROMOÇÃO "VIZINHANÇA PREMIADA"

Ganhadores poderão indicar até dois vizinhos para receberem um ano de supermercado





A Liquigás Distribuidora – empresa líder em vendas de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) de até 13 kg – lança, a partir do dia 8 de janeiro de 2018, a promoção “Vizinhança Premiada” que contemplará 24 consumidores residenciais de botijão de gás com um ano de salário, que equivale a R$ 15 mil. Cada consumidor poderá indicar ainda dois vizinhos que, caso sejam contemplados, receberão um ano de supermercado, correspondente a R$ 2,4 mil. No total, serão 72 ganhadores e R$ 475.200,00 em prêmios.





Em vigor do dia 08 de janeiro até o dia 04 de abril de 2018, a campanha será válida para consumidores que efetuarem a compra de 1 (um) botijão de gás de 13kg, para utilização estritamente residencial, nos revendedores Liquigás autorizados e participantes desta promoção.





A cada botijão adquirido o consumidor receberá um cupom contendo um código promocional alfanumérico de 12 (doze) caracteres (pincode) que deverá ser cadastrado via Internet ou SMS e gerará um número da sorte. No ato do cadastro, o participante pode* indicar dois vizinhos, em um raio de até 3 km de sua residência, para concorrer ao equivalente a R$ 200 em compras por mês, entregues por meio de um cartão de débito que valerá durante um ano. Caso os vizinhos também comprem um botijão Liquigás e cadastrem seus códigos promocionais, o participante que os indicou receberá um número da sorte extra, aumentado suas chances de ganhar.





Os sorteios serão realizados nos dias 24 de fevereiro e 04 de abril de 2018 pela Loteria Federal.