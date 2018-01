MAIS INFORMAÇÕES DO ACHADO DE CADÁVER NO DIPLOMATA MOTEL

Policiais Civis da Delegacia Regional e do Núcleo de Homicídios de Sobral, estiveram presentes no estabelecimento comercial onde foi encontrado sem vida o empresário Milton Oliveira Macedo, onde realizaram os primeiros levantamentos do achado de cadáver. A Polícia Civil resguardou o local até a chegada da Perícia Forense, que afirmou preliminarmente, tratar-se de suicídio, porém, ficando a Polícia Civil no aguardo do laudo definitivo para tomada de novas decisões acerca do caso.





Sobral 24 horas