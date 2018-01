Por volta das 18h desta sexta-feira, dia 12, dois indivíduos em uma motocicleta, portando armas de fogo, abordaram uma mulher no bairro Alto do Cristo, precisamente na Rua Paulo Roberto Moura, e anunciaram o roubo. Os criminosos levaram o celular da vítima e uma bolsa com todos seus pertences.





A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, infelizmente, os meliantes não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa