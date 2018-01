Os irmãos Nilo Matos Cunha Júnior e Nathan Dias Cunha foram aprovados em Medicina/UFC (Enem/Sisu) . Os garotos são filhos do casal Nilo Matos e Tetê.





Os jovens estão de Parabéns pela aprovação no concurso/vestibular mais concorrido do Brasil! Nilo Matos Cunha Júnior (5 º. lugar) aluno do Colégio Luciano Feijão e Nathan Dias Cunha (1 º. lugar) alu no do Farias Brito/Sobral.