Na manhã desta quinta (25), nas imediações do bairro Planalto, em Tianguá, foi encontrada por Agentes do Demutran a motocicleta Honda Bros 160, cor branca com preta, ano 2015, placa PNB-0026, roubada no dia anterior na localidade de "Cacimbinha", município de Forquilha





A moto foi encontrada na Rua 12 de Agosto, em seguida foi encaminhada à Delegacia de Policia Civil, onde será restituída ao legítimo proprietário.





Fonte: JP Siqueira