Mototaxista mata seu próprio filho de 14 anos com facada no pescoço em Missão Velha/CE

O adolescente Carlos Alves Dantas, de 14 anos, que residia na Rua Paulo Nery, 292 (Bairro Novo Milênio) em Missão Velha, foi assassinado por volta das 11 horas deste domingo. O crime aconteceu ao lado da agência do INSS que funciona na Avenida Coronel José Dantas no centro da cidade e teve como autor o próprio pai da vítima no caso o mototaxista Cícero Barbosa Dantas, de 50 anos, que era conhecido como "Carmélio".





Segundo vizinhos, o relacionamento entre o mototaxista e seus dois filhos era conflituoso e, na noite deste sábado, o mesmo teria sido agredido por Carlos juntamente com o seu irmão que estaria embriagado. Hoje cedo teria ocorrido nova discussão com o adolescente quando o pai sacou uma faca e desfechou um profundo golpe no pescoço do filho chegando quase a degolá-lo. O menor ainda foi socorrido ao Hospital Geral de Missão Velha, mas já chegou sem vida, enquanto o acusado fugiu na sua moto.





Este foi o segundo homicídio deste ano em Missão Velha. O outro tinha ocorrido na manhã do dia 3 durante a “reza do santo” na casa do ex-presidiário Cícero Erlandio da Silva Gonçalves, de 28 anos, o “Nanam” no Sítio Gostoso e na presença dos pais e dos convidados. A vítima respondia por um crime de latrocínio praticado em dezembro de 2010 no Crato e foi assassinada por dois homens que ali chegaram numa moto Honda Bros quando o garupeiro pulou a cancela e invadiu o imóvel.





Por: Demontier Tenório / Site Miséria