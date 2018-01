MUDANÇA DE COMANDO: CORONEL GILVANDRO ASSUME O CPI/NORTE E O CORONEL JÚLIO AQUINO VAI PARA O CPI/SUL.

O comandante geral da policia militar do Estado do Ceará, determinou a mudança de comando, ou seja, fazer uma permuta entre os comandantes do CPI/Sul, com o comando do CPI/Norte. A mudança já foi inclusive publicada no Boletim do Comando Geral. O Coronel Antônio Gilvandro Oliveira de Sousa, o coronel Gilvandro que estava no comando do CPI/Sul , agora vai comandar o CPI/Norte. Já o Coronel Júlio Aquino Rocha que estava comandando o CPI/Norte, agora vai para o comando do CPI/Sul. Via O Sobralense.