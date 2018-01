O vídeo começa quando duas amigas, uma delas a traída, chega em casa e começam a bater na porta, até que a amante atende. As duas começam a empurrar a amante para entrar no local. Nesse momento, o homem fica desesperado e começa a gritar: “Sai daqui, sai daqui”. No entanto, não tem jeito, as duas, irritadas, conseguem entrar no local e a confusão começa. As mulheres surram o homem e a amante de forma descontrolada.

Videos Veja mais sobre: noticias

Via Go Tropa