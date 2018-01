NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL

A Secretaria da Saúde de Sobral, por meio da sua Assessoria de Comunicação, informa que o prédio apresentado na matéria ‘Saúde Pública de Sobral na UTI - Internauta Denuncia Posto de Saúde Fechado na Fazenda Alegre’, funciona como apoio ao Centro de Saúde da Família do distrito de Patriarca.





De acordo com a portaria nº 2.436 do Ministério da Saúde, de 21 de setembro de 2017, para implantar um Centro de Saúde da Família é necessário que a comunidade tenha uma população igual ou superior a 2 mil habitantes, o que não ocorre no caso específico da localidade de Alegre, cujos moradores são atendidos de segunda a sexta-feira pelo Centro de Saúde da Família do distrito de Patriarca.





Às terças-feiras, uma equipe composta por um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem com o apoio da equipe da farmácia do Centro de Saúde da Família do Distrito de Patriarca é deslocada para a Fazenda Alegre, a fim de prestar atendimento aos pacientes que possuam alguma incapacidade motora que os impeça de se deslocar até o distrito de Patriarca.





A Secretaria da Saúde informa ainda que o município de Sobral conta com 65 equipes da Estratégia Saúde da Família, divididas em 36 Centros de Saúde da Família, acompanhando mais de 65 mil famílias, que geraram de janeiro a dezembro de 2017 o número de 522.528 consultas e mais de 1.112.000 procedimentos.